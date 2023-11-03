Динамо приймає Шахтар у 13-му турі УПЛ на київському стадіоні імені Валерія Лобановського. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 17:00. Перше Класичне сезону 2023/24 проходить у Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Ця гра відкрила програму 13-го туру УПЛ, а новий тренер Шахтаря Маріно Пушіч дебютував у чемпіонаті України.

Динамо – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ

Перший тайм запам'ятався кількома напівмоментами, але загалом гостроти було небагато. Жодна з команд у перші 45 хвилин забити так і не змогла. Шахтар ще й втратив Іраклі Азарова, який травмувався і тепер ризикує пропустити матч Ліги чемпіонів проти Барселони.

На 53-й хвилині Шахтар забив. Відзначився Олександр Зубков, який отримав пас від Невертона і прошив Георгія Бущана потужним ударом поміж ніг кіперу Динамо.