"Чемпионат становится все более интересным и зрелищным. Одни команды борются за еврокубки, другие – за выживание, поэтому со всеми соперниками сложно играть. Сегодня тоже была непростая игра. Наш соперник организовано играл в обороне и создал нам большие проблемы в первом тайме, обороняясь низко к своим воротам. У нас практически не было свободных зон для продвижения вперед и развития наших атак.

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Во второй половине встречи я внес некоторые коррективы и провел замену, которая помогла нам. Караваев очень удачно вошел в игру и забил гол. Я знал, что после пропущенного мяча соперник попытается сравнять счет и откроет зоны для наших атак. Так и получилось. В общем считаю, что наша победа заслужена.

Пенальти – это лотерея. По моему мнению, Карлос должен был бить в другой угол, но это уже пройденный этап. Проблема в том, что мы делали много передач поперек поля и не играли вертикально вперед, не заостряли игру, как делали это во втором тайме.

У нас двухнедельная пауза на матчи сборных, во время которой мы ждем возвращения травмированных игроков. Цыганков, Беседин и Вербич важны для нас в игре в атаке. В сегодняшнем матче у нас была импровизация футболистов, играющих в средней линии. Поэтому я надеюсь, что упомянутые игроки вернутся.

У нас запланирована контрольная встреча с Динамо Бухарест, где мы сможем проверить игроков, которые ранее были травмированы и много пропустили – как, например, Тымчик. Эта встреча будет важной в плане подготовки к следующим матчам чемпионата", – поделился Луческу на послематчевой пресс-конференции.

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