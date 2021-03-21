"Чемпіонат стає все більш цікавим і видовищним. Одні команди борються за єврокубки, інші – за виживання, тому з усіма суперниками складно грати. Сьогодні теж була непроста гра. Наш суперник організовано грав в обороні та створив нам великі проблеми в першому таймі, обороняючись низько до своїх воріт. У нас практично не було вільних зон для просування вперед і розвитку наших атак.

Динамо – Рух – 3:0 – відео голів і огляд матчу

У другій половині зустрічі я вніс деякі корективи та провів заміну, яка допомогла нам. Караваєв дуже вдало увійшов у гру та забив гол. Я знав, що після пропущеного м'яча суперник спробує зрівняти рахунок і відкриє зони для наших атак. Так і вийшло. Загалом вважаю, що наша перемога заслужена.

Пенальті – це лотерея. На мою думку, Карлос мав бити в інший кут, але це вже пройдений етап. Проблема в тому, що ми робили багато передач поперек поля та не грали вертикально вперед, не загострювали гру, як робили це в другому таймі.

У нас двотижнева пауза на матчі збірних, під час якої ми чекаємо повернення травмованих гравців. Циганков, Бєсєдін і Вербіч важливі для нас у грі в атаці. У сьогоднішньому матчі у нас була імпровізація футболістів, які грають у середній лінії. Тому я сподіваюся, що згадані гравці повернуться.

У нас запланована контрольна зустріч із Динамо Бухарест, де ми зможемо перевірити гравців, які раніше були травмовані та багато пропустили – як, наприклад, Тимчик. Ця зустріч буде важливою в плані підготовки до наступних матчів чемпіонату", – поділився Луческу на післяматчевій прес-конференції.

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