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Динамо – Рух: авторитетный ресурс назвал лучшего игрока в составе киевлян

16:48 62 Читати українською
Динамо – Рух: авторитетный ресурс назвал лучшего игрока в составе киевлян
Денис Попов (крайний слева) / Сайт Руха

Динамо не слишком ярко провел свой первый матч после двухмесячной паузы.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

Игроки атаки "бело-синих" сыграли вялый поединок против Руха (0:0), поэтому лучшим по оценкам InStat стал центральный защитник Денис Попов, сообщает Команда№1.

Динамо – Рух – видеообзор матча

Защитник молодежной сборной Украины набрал 274 балла эффективности, осуществив 134 ТТД с браком 10%. Попов выиграл 11 единоборств, столько же раз перехватывал мяч. Защитник Динамо также был очень аккуратным с передачами – 92% точности.

Добавим, что Попов был одним из трех игроков, которые сыграли сппаринг с Рухом полностью – кроме него это сделали Миколенко и Шабанов.

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Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Динамо Киев - Рух
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