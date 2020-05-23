Динамо – Рух: авторитетный ресурс назвал лучшего игрока в составе киевлян

Динамо не слишком ярко провел свой первый матч после двухмесячной паузы.

Игроки атаки "бело-синих" сыграли вялый поединок против Руха (0:0), поэтому лучшим по оценкам InStat стал центральный защитник Денис Попов, сообщает Команда№1.

Динамо – Рух – видеообзор матча

Защитник молодежной сборной Украины набрал 274 балла эффективности, осуществив 134 ТТД с браком 10%. Попов выиграл 11 единоборств, столько же раз перехватывал мяч. Защитник Динамо также был очень аккуратным с передачами – 92% точности.

Добавим, что Попов был одним из трех игроков, которые сыграли сппаринг с Рухом полностью – кроме него это сделали Миколенко и Шабанов.

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