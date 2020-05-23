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Динамо – Рух: авторитетний ресурс назвав найкращого гравця у складі киян

16:48 581 Читать на русском
Динамо – Рух: авторитетний ресурс назвав найкращого гравця у складі киян
Денис Попов (крайній зліва) / Сайт Руха

Динамо не надто яскраво провело свій перший матч після двомісячної паузи.

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Динамо
0
0 : 0
0
Рух
14:00 22:05:2020
завершено
 

Гравці атаки "біло-синіх" відіграли млявий поєдинок проти Руха (0:0), тому найкращим за оцінками InStat став центральний захисник Денис Попов, повідомляє Команда№1.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Оборонець молодіжної збірної України набрав 274 бали ефективності, здійснивши 134 ТТД з браком 10%. Попов виграв 11 єдиноборств, стільки ж разів перехоплював м'яч. Захисник Динамо також був дуже акуратним з передачами – 92% точності.

Додамо, що Попов був одним з трьох гравців, які відіграли сппаринг з Рухом повністю – окрім нього це зробили Миколенко і Шабанов.

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Теги
Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов Динамо - Рух
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