Динамо – Рух: авторитетний ресурс назвав найкращого гравця у складі киян

Динамо не надто яскраво провело свій перший матч після двомісячної паузи.

Гравці атаки "біло-синіх" відіграли млявий поєдинок проти Руха (0:0), тому найкращим за оцінками InStat став центральний захисник Денис Попов, повідомляє Команда№1.

Динамо – Рух – відеоогляд матчу

Оборонець молодіжної збірної України набрав 274 бали ефективності, здійснивши 134 ТТД з браком 10%. Попов виграв 11 єдиноборств, стільки ж разів перехоплював м'яч. Захисник Динамо також був дуже акуратним з передачами – 92% точності.

Додамо, що Попов був одним з трьох гравців, які відіграли сппаринг з Рухом повністю – окрім нього це зробили Миколенко і Шабанов.

Динамо – Рух: чемпіона світу карають, (не)приємний сюрприз, слабка гра з клубом Першої ліги, лише 3 динамівці без замін