Динамо – РФШ: онлайн-трансляция последнего матча перед возобновлением сезона
10:11 - Читати українською
Динамо против латвийскойгоРФШ играет свой последний спарринг на зимних сборах. Онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".
Состав Динамо: Бущан – 94. Кендзера, 25. Забарный, 34. Сирота, 44. Дубинчак – 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко, 29. Буяльский – 15. Цыганков, 41. Беседин, 14. Де Пена
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