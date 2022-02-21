Динамо – РФШ: онлайн-трансляція останнього матчу перед відновленням сезону
10:04 - Читать на русском
Динамо проти латвійського РФШ грає свій останній спаринг на зимових зборах. Онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".
Склад Динамо: Бущан – 94. Кендзьора, 25. Забарний, 34. Сирота, 44. Дубінчак – 5. Сидорчук (к), 10. Шапаренко, 29. Буяльський – 15. Циганков, 41. Бєсєдін, 14. Де Пена
Динамо не зуміло обіграти Пахтакор – кияни перервали переможну серію на зборах, стійка і Нещерет врятували від поразки
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter