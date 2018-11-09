Динамо – Ренн: послематчевая пресс-конференция Сабри Лямуши

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши пообщался с журналистами после поражения от Динамо в 4 туре группового этапа Лиги Европы (3:1).

"Все завершилось весьма логично. Первый гол пришел с углового, и мы должны были знать, как соперник его разыграет. К сожалению, во время подготовки не обратили на это внимание.

Динамо – Ренн – 3:1 – видео голов

В течение первого тайма у нас было очень мало возможностей. Уже после перерыва в какой-то момент нам показалось, что даже удастся вырвать ничью, но второй гол Динамо закрыл все вопросы. После этого шансов исправить ситуацию почти не было.

Мы проваливались в центре, поэтому пропускали и заслуженно уступили. Результат соответствует нашей игре.

Не нужно забывать, что у нас молодые игроки, а для положительного итога нужен опыт. Сейчас мы его набираемся и прогрессируем.

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Динамо длительное время выступает в еврокубках. Эта команда имеет большую историю, поэтому ничего постыдного в том, что мы дважды ей проиграли нет. Однако определить, какое место в чемпионате Франции могло бы занять Динамо, мне сложно. Не могу ответить", – сказал Лямуши.