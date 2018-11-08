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Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Сабрі Лямуші

22:33 540 Читать на русском
Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Сабрі Лямуші
Сабрі Лямуші / фото із соцмереж

Головний тренер Ренна Сабрі Лямуші поспілкувався з журналістами після поразки від Динамо у 4 турі групового етапу Ліги Європи (3:1).

"Все завершилося досить логічно. Перший гол прийшов з кутового, і ми повинні були знати, як суперник його розіграє. На жаль, під час підготовки не звернули на це увагу.

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Протягом першого тайму в нас було дуже мало можливостей. Вже після перерви в якийсь момент нам здалося, що навіть вдасться вирвати нічию, але другий гол Динамо закрив всі питання. Після цього шансів виправити ситуацію майже не було.

Ми провалювалися в центрі, тому пропускали і заслужено поступилися. Результат відповідає нашій грі.

Не потрібно забувати, що в нас молоді гравці, а для позитивного підсумку потрібен досвід. Зараз ми його набираємося і прогресуємо.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо тривалий час виступає у єврокубках. Ця команда має велику історію, тому нічого ганебного в тому, що ми двічі їй програли. Однак визначити, яке місце в чемпіонаті Франції могло б зайняти Динамо, мені складно. Не можу відповісти", – сказав Лямуші

Джерело: Футбол 24
Ліга Європи4 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Ренн: Четвер 08 листопада 2018

Динамо
Матч завершено
3 : 1
Ренн
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Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Динамо - Ренн Ренн Ренн Сабрі Лямуші Сабрі Лямуші
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