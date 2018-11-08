Динамо – Ренн: післяматчева прес-конференція Сабрі Лямуші

Головний тренер Ренна Сабрі Лямуші поспілкувався з журналістами після поразки від Динамо у 4 турі групового етапу Ліги Європи (3:1).

"Все завершилося досить логічно. Перший гол прийшов з кутового, і ми повинні були знати, як суперник його розіграє. На жаль, під час підготовки не звернули на це увагу.

Динамо красиво обіграло Ренн і очолило свою групу Ліги Європи

Протягом першого тайму в нас було дуже мало можливостей. Вже після перерви в якийсь момент нам здалося, що навіть вдасться вирвати нічию, але другий гол Динамо закрив всі питання. Після цього шансів виправити ситуацію майже не було.

Ми провалювалися в центрі, тому пропускали і заслужено поступилися. Результат відповідає нашій грі.

Не потрібно забувати, що в нас молоді гравці, а для позитивного підсумку потрібен досвід. Зараз ми його набираємося і прогресуємо.

Динамо – Ренн – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Динамо тривалий час виступає у єврокубках. Ця команда має велику історію, тому нічого ганебного в тому, що ми двічі їй програли. Однак визначити, яке місце в чемпіонаті Франції могло б зайняти Динамо, мені складно. Не можу відповісти", – сказав Лямуші