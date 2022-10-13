"Мы играли против очень хорошей команды, проведшей классную трансферную кампанию. В Лиге 1 они могут стать вторыми после ПСЖ. Могу только поздравить нашу команду. Где-то не хватает свежести с постоянными переездами. В нашей группе сложная ситуация из-за четырех поражений.

Динамо – Ренн – 0:1 – видеообзор матча, в котором киевляне оформили вылет из Лиги Европы

Нещерет полностью выполнил установку на игру. Очень не хватает Шапаренко в центре поля. Он игрок – делавший разницу. Впереди у нас матч с Шахтером в воскресенье. Впереди у нас сложный путь. Мы очень просили, чтобы перенести не только наш матч, но весь тур.

Борьба за выход в Лигу конференций? Будем делать всё, чтобы занять третье место в группе. Хотел бы поблагодарить болельщиков, пришедших сегодня на матч. Нам бы хотелось больше зрителей. Это то, чего не хватает нашим игрокам", – приводит слова Луческу журналистка Ирина Козюпа.

Отметим, что Динамо уступило уже в четвертом матче Лиги Европы подряд, на этот раз проиграв Ренну (0:1). Киевляне уже прекратили борьбу за плей-офф Лиги Европы, но могут получить путевку в Лигу конференций, если займут третье место в группе.

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