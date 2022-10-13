"Ми грали проти дуже гарної команди, яка провела класну трансферну кампанію. В Лізі 1 вони можуть стати другими після ПСЖ. Можу тільки привітати нашу команду. Десь не вистачає свіжості з постійними переїздами. В нашій групі складна ситуація через чотири поразки.

Динамо – Ренн – 0:1 – відеоогляд матчу, в якому кияни оформили виліт з Ліги Європи

Нещерет повністю виконав установку на гру. Дуже не вистачає Шапаренка в центрі поля. Він гравець – який робив різницю. Попереду у нас матч з Шахтарем в неділю. Попереду у нас складна дорога. Ми дуже просили, щоб перенести не тільки наш матч, але й весь тур.

Боротьба за вихід у Лігу конференцій? Будемо робити все, щоб посісти третє місце в групі. Хотів би подякувати вболівальникам, які прийшли сьогодні на матч. Нам би хотілося більше глядачів. Це те, чого не вистачає нашим гравцям", – наводить слова Луческу журналістка Ірина Козюпа.

Зауважимо, що Динамо поступилось вже у четвертому поспіль матчі Ліги Європи, цього разу програвши Ренну (0:1). Кияни вже припинили боротьбу за плей-офф Ліги Європи, але можуть отримати путівку до Ліги конференцій, якщо посядуть третє місце в групі.

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