Подопечные Мирчи Луческу прошли половину группового этапа без набранных очков. Угроза досрочно вылететь из Лиги Европы должна была стать дополнительной мотивацией для Динамо. Ренн чувствует себя довольно комфортно, поэтому Бруно Женезио позволил Дезире Дуэ впервые в карьере начать еврокубковый матч в стартовом составе.

Динамо бесславно проиграло 4 матч подряд и вылетело из ЛЕ – Киев сохраняет шансы на еврокубковую весну, новый привоз

Первый тайм отчетного матча завершился без голов, а на старте второго французы открыли счет. Кристофер Ву воспользовался беспорядком в обороне Динамо после подачи с углового. Хотя на какой-то ответ киевляне сил не нашли и досрочно завершили выступления в Лиге Европы.