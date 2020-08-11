Динамо внезапно перенесло свой товарищеский матч

Запланированный на 12 августа поединок против житомирского Полесья, состоится позже, сообщает официальный сайт Динамо.
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Третий по счету контрольный матч киевлян состоится в субботу, 15 августа. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.
Напомним, подопечные Мирчи Луческу уже успели провести один спарринг 7 августа, в котором победили ровенский Верес 3:0. Сегодня, 11 августа, "бело-синие" проведут второй контрольный матч, соперником в котором станет черниговская Десна.
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