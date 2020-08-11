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Динамо внезапно перенесло свой товарищеский матч

14:18 - Читати українською
Динамо внезапно перенесло свой товарищеский матч
Динамо / ФК Динамо

Динамо продолжает подготовку к новому сезону – киевляне немного скорректировали игровой календарь и перенесли поединок против житомирского клуба.

 

Запланированный на 12 августа поединок против житомирского Полесья, состоится позже, сообщает официальный сайт Динамо.

Динамо может попрощаться с еще одним вице-президентом – он стал на сторону фанатов

Третий по счету контрольный матч киевлян состоится в субботу, 15 августа. О времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Напомним, подопечные Мирчи Луческу уже успели провести один спарринг 7 августа, в котором победили ровенский Верес 3:0. Сегодня, 11 августа, "бело-синие" проведут второй контрольный матч, соперником в котором станет черниговская Десна.

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