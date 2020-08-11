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Динамо может попрощаться с еще одним вице-президентом – он стал на сторону фанатов

13:50 - Читати українською
Динамо может попрощаться с еще одним вице-президентом – он стал на сторону фанатов
Андрей Мадзяновский / Фото из открытых источников

Руководство киевского клуба в ближайшее время может претерпеть значительные изменения.

Как стало известно ранее, вице-президент Динамо Евгений Красников, который отвечал за трансферные вопросы, покинет "бело-синих". По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside этот уход может стать не последним в это межсезонье.

Ультрас Динамо обнародовали основные требования к Суркисам – дело не только в Луческу

Еще один вице-президент клуба Андрей Мадзяновский может также оставить Динамо. Причина – война клуба с фанатскими группировками. Мадзяновський выступил против конфронтации с болельщиками и призвал к диалогу с ними, что не устраивает высшее руководство Динамо. Всего в киевском Динамо есть 6 лиц, занимающих должности вице-президентов.

Напомним, недавно ультрас "бело-синих" обнародовали заявление, в котором настаивают на скорейшем уходе из команды главного тренера Мирчи Луческу, а также требуют от братьев Суркисов нанять команду профессиональных менеджеров, которые уберут из клуба откаты, кумовство, бездарей и лентяев.

Останній аргумент: чому війна київських ультрас з Луческу та Суркісом йде на користь Динамо та українському футболу

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев ультрас футбольные фанаты Евгений Красников Андрей Мадзяновский
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