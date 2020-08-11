Динамо раптово перенесло свій товариський матч

Динамо продовжує підготовку до нового сезону – кияни дещо скоригували ігровий календар і перенесли поєдинок проти житомирського клубу.

Запланований на 12 серпня поєдинок проти житомирського Полісся, відбудеться пізніше, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Третій за рахунком контрольний матч киян відбудеться у суботу, 15 серпня. Про час початку матчу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу вже встигли провести один спаринг 7 серпня, в якому перемогли рівненський Верес 3:0. Сьогодні, 11 серпня, "біло-сині" проведуть другий контрольний матч, суперником у якому стане чернігівська Десна.

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