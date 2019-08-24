Динамо – Олимпик: послематчевая пресс-конференция Алексея Михайличенко

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко поделился впечатлениями после матча 5-го тура УПЛ против Олимпика (1:1).

"Конечно же, мне не так хотелось провести свой первый матч. Говорю не об игре, а о результате. Есть разочарование, но я понимаю, что это футбол. Мог быть любой результат. Что касается игры, то первый тайм в нашем исполнении получился не таким, каким его ожидали и договаривались. Не было тех скоростей и динамики, которых бы хотелось. С большим трудом проходили построенные Олимпиком оборонительные редуты и практически не угрожали воротам.

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Первый тайм у нас немного не получился. Мы понимали, что Олимпик закроется большими силами. Чтобы расшатать его оборону, нужно было очень много движения и быстрой работы с мячом. Это получалось не до конца. Было мало скоростей. Но реализация и индивидуальное мастерство тоже очень важны. Над этим нужно работать в тренировочном процессе.

Второй тайм был гораздо интенсивнее. Мы включили скорости еще до удаления. После красной карточки у соперника нам стало немного легче. Контригры как таковой уже не было. После пропущенного в простой ситуации мяча нужно было отыгрываться. Благодарен ребятам, что они пытались вырвать победу до 95-й минуты. Но, к сожалению, мы ее не завоевали. Думаю, даже нет смысла говорить о правильности или неправильности результата. Футбол вне каких-то критериев, правил и догм.

Мы смотрим на футбол так, что результат может быть любым. В том, что сегодня мы стремились победить, наверное, сомнений ни у кого нет. Так же, как мы стремимся выиграть чемпионат Украины и попасть в Лигу чемпионов.

Мы покупали и готовили Кадири на эту позицию. Но он может играть и центрального защитника и опорного полузащитника. Нам показалось, что будет эффективным в середине поля. Наигрывали его всю неделю. Его появление на поле было осмысленным. Учитывая то, что Кадири долго не играл, он провел хороший матч. Конечно, он должен играть еще лучше.

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Что касается Беседина, то мы были в непростой ситуации. Исходили из того, как нужно подстраховывать каждую позицию. Артем работаем с нами, он в обойме. У него еще обязательно будет шанс доказать свое право на попадание в основной состав.

Мы рассчитываем на всех игроков. У нас большая конкуренция. В заявку не попали Шапаренко, Беседин, Пиварич Цитаишвили. Нужно быть лучшим не только в каких-то моментах, а во всем. За место в составе нужно бороться. С Шапаренко у меня был разговор. Думаю, что когда он станет лучше, то будет играть и составит конкуренцию", – цитирует Михайличенко Динамомания.