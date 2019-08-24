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Динамо – Олімпік: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

22:37 589 Читать на русском
Динамо – Олімпік: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / фото: Футбол 24

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:1).

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Звичайно ж, мені не так хотілося провести свій перший матч. Говорю не про гру, а про результат. Є розчарування, але я розумію, що це футбол. Міг бути будь-який результат. Що стосується гри, то перший тайм у нашому виконанні вийшов не таким, яким його очікували і домовлялися. Не було тих швидкостей і динаміки, яких би хотілося. З великими труднощами проходили збудовані Олімпіком оборонні редути і практично не загрожували воротам.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм у нас трохи не вийшов. Ми усвідомлювали, що Олімпік закриється великими силами. Щоб розхитати його оборону, потрібно було дуже багато руху і швидкої роботи з м'ячем. Це виходило не до кінця. Було мало швидкостей. Але реалізація і індивідуальну майстерність теж дуже важливі. Над цим потрібно працювати в тренувальному процесі.

Другий тайм був набагато інтенсивнішим. Ми включили швидкості ще до вилучення. Після червоної картки у суперника нам стало трохи легше. Контргри як такої вже не було. Після пропущеного в простій ситуації м'яча потрібно було відіграватися. Вдячний хлопцям, що вони намагалися вирвати перемогу до 95-ї хвилини. Але, на жаль, ми її не вибороли. Думаю, навіть немає сенсу говорити про правильність чи неправильність результату. Футбол поза якимись критеріями, правилами і догмами.

Ми дивимося на футбол так, що результат може бути будь-яким. У тому, що сьогодні ми прагнули перемогти, напевно, сумнівів ні у кого немає. Так само, як ми прагнемо виграти чемпіонат України і потрапити в Лігу чемпіонів.

Ми купували і готували Кадірі на цю позицію. Але він може грати і центрального захисника, і опорного півзахисника. Нам здалося, що буде ефективним в середині поля. Награвали його весь тиждень. Його поява на полі була осмисленою. З огляду на те, що Кадірі довго не грав, він провів хороший матч. Звичайно, він миє грати ще краще.

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Що стосується Бєсєдіна, то ми були в непростій ситуації. Виходили з того, як потрібно підстраховувати кожну позицію. Артем працюємо з нами, він в обоймі. У нього ще обов'язково буде шанс довести своє право на потрапляння до основного складу.

Ми розраховуємо на всіх гравців. У нас велика конкуренція. У заявку не потрапили Шапаренко, Бєсєдін, Піваріч Цітаішвілі. Потрібно бути кращим не тільки в якихось моментах, а в усьому. За місце в складі потрібно боротися. З Шапаренком у мене була розмова. Думаю, що коли він стане кращим, то буде грати і складе конкуренцію", – цитує Михайличенка Динамоманія.

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Динамо – Олімпік: анонс матчу УПЛ
08:00
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