Динамо – Олімпік: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями після матчу 5-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:1).

"Звичайно ж, мені не так хотілося провести свій перший матч. Говорю не про гру, а про результат. Є розчарування, але я розумію, що це футбол. Міг бути будь-який результат. Що стосується гри, то перший тайм у нашому виконанні вийшов не таким, яким його очікували і домовлялися. Не було тих швидкостей і динаміки, яких би хотілося. З великими труднощами проходили збудовані Олімпіком оборонні редути і практично не загрожували воротам.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Перший тайм у нас трохи не вийшов. Ми усвідомлювали, що Олімпік закриється великими силами. Щоб розхитати його оборону, потрібно було дуже багато руху і швидкої роботи з м'ячем. Це виходило не до кінця. Було мало швидкостей. Але реалізація і індивідуальну майстерність теж дуже важливі. Над цим потрібно працювати в тренувальному процесі.

Другий тайм був набагато інтенсивнішим. Ми включили швидкості ще до вилучення. Після червоної картки у суперника нам стало трохи легше. Контргри як такої вже не було. Після пропущеного в простій ситуації м'яча потрібно було відіграватися. Вдячний хлопцям, що вони намагалися вирвати перемогу до 95-ї хвилини. Але, на жаль, ми її не вибороли. Думаю, навіть немає сенсу говорити про правильність чи неправильність результату. Футбол поза якимись критеріями, правилами і догмами.

Ми дивимося на футбол так, що результат може бути будь-яким. У тому, що сьогодні ми прагнули перемогти, напевно, сумнівів ні у кого немає. Так само, як ми прагнемо виграти чемпіонат України і потрапити в Лігу чемпіонів.

Ми купували і готували Кадірі на цю позицію. Але він може грати і центрального захисника, і опорного півзахисника. Нам здалося, що буде ефективним в середині поля. Награвали його весь тиждень. Його поява на полі була осмисленою. З огляду на те, що Кадірі довго не грав, він провів хороший матч. Звичайно, він миє грати ще краще.

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Що стосується Бєсєдіна, то ми були в непростій ситуації. Виходили з того, як потрібно підстраховувати кожну позицію. Артем працюємо з нами, він в обоймі. У нього ще обов'язково буде шанс довести своє право на потрапляння до основного складу.

Ми розраховуємо на всіх гравців. У нас велика конкуренція. У заявку не потрапили Шапаренко, Бєсєдін, Піваріч Цітаішвілі. Потрібно бути кращим не тільки в якихось моментах, а в усьому. За місце в складі потрібно боротися. З Шапаренком у мене була розмова. Думаю, що коли він стане кращим, то буде грати і складе конкуренцію", – цитує Михайличенка Динамоманія.