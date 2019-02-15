Динамо – Олимпиакос: Сабо сделал прогноз на матч в Киеве

Экс-тренер Динамо Йожеф Сабо поделился впечатлениями от первого матча между Олимпиакосом и Динамо (2:2) и сделал прогноз на ответный поединок, который состоится в Киеве.

"Динамо было хорошо подготовлено, боролись до конца и добились своего. Олимпиакос дает играть оппоненту. Мы видели, что "динамовцы" играют свободно, принимают мяч. Жаль, что реализовали не все моменты.

Олимпиакос – Динамо: идеальный результат при посредственный игре, инертный Соль и повторение истории

К тому же, мне показалось, что второй мяч Олимпиакоса не обошелся без ошибки Бойко. В первом случае хорошо сработал нападающий, быстро сориентировался и забил мяч, а второй гол получился необязательным – удар с 30-35 метров вратарь должен отбивать. Он видел момент удара, но не среагировал.

Впечатления от Соля? Он играл с первых минут матча на сборах и даже там ни одного мяча не забил, а его именно для этого приглашали в команду. Поэтому здесь есть вопросы. Впрочем, всегда нужно дать игроку время, будем надеяться, что он заиграет. Я пока не вижу в чем его преимущество перед другими футболистами.

Соль – слабка ланка, 8 пропущених голів за 3 матчі, побоїще фанатів: грецькі ЗМІ про матч ЛЄ Олімпіакос – Динамо

Прогноз на ответный матч? Олимпиакос приедет в Киев за результатом и не стоит их недооценивать. Думаю, что Динамо обыгрывает соперника. Думаю, что Хацкевич будет использовать аналогичный состав, возможно, за исключением Кадара. Если киевляне будут играть так же, как во втором тайме в Греции, проблем не будет", – сказал Сабо телеканалу "Футбол 1".