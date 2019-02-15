Динамо – Олімпіакос: Сабо зробив прогноз на матч у Києві

Екс-тренер Динамо Йожеф Сабо поділився враженнями від першого матчу між Олімпіакосом і Динамо (2:2) та зробив прогноз на матч-відповідь, який відбудеться у Києві.

"Динамо було добре підготовлене, боролися до кінця і домоглися свого. Олімпіакос дає грати опонентові. Ми бачили, що "динамівці" грають вільно, приймають м'яч. Шкода, що реалізували не всі моменти.

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До того ж, мені здалося, що другий м'яч Олімпіакоса не обійшовся без помилки Бойка. У першому випадку добре спрацював нападник, швидко зорієнтувався і забив м'яч, а другий гол вийшов необов'язковим – удар з 30-35 метрів воротар повинен відбивати. Він бачив момент удару, але не зреагував.

Враження від Соля? Він грав з перших хвилин матчі на зборах і навіть там жодного м'яча не забив, а його саме для цього запрошували в команду. Тому тут є питання. Втім, завжди потрібно дати гравцеві час, будемо сподіватися, що він заграє. Я поки не бачу в чому його перевага перед інштит футболістами.

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Прогноз на матч-відповідь? Олімпіакос приїде до Києва за результатом і не варто їх недооцінювати. Думаю, що Динамо обіграє суперника. Гадаю, що Хацкевич буде використовувати аналогічний склад, можливо, за винятком Кадара. Якщо кияни гратимуть так, як і в другому таймі в Греції, проблем не буде", – сказав Сабо телеканалу "Футбол 1".