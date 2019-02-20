Динамо – Олімпіакос: передматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Головний тренер київського Динамо Олександр Хацкевич вважає, що команда у матчі-відповіді проти грецького Олімпіакоса має зіграти в агресивний атакувальний футбол і не розраховувати на нічию.

"Порівняно з минулим сезоном та матчами з АЕКом у нас зовсім інша команда, більш атакувальні гравці. Тому ми повинні ще більш агресивно зіграти в атаці та грати у більш атакувальний футбол.

І нам, і супернику важливо вийти до наступного раунду, тому гра буде безкомпромісна. Олімпіакосу немає куди відступати, і нам тільки розраховувати на нічию буде неправильно.

Помилки у Шепелєва? Давайте подивимося, де він помилявся. Коли він віддавав останній пас, то ризикував на футбольному полі, і ми це лише заохочуємо. Сьогодні цей пас не пройшов, а завтра може пройти.

Ми провели індивідуальні бесіди з гравцями, проаналізували нашу гру як в атаці, так і в обороні. Вказали на ті моменти, де маємо грати надійніше, а де ще більше ризикувати. Сподіваюся, що завтра мінуси будуть виправлені. І знову ж таки, потрібно більш агресивно зіграти в атаці.

Погані відгуки журналістів про гру Бойка? Це їх бачення. Ми оцінюємо гру Дениса як достатньо надійну. В тих моментах, які були біля наших воріт, він достатньо впевнено зіграв. Впевнено грав ногами, починав наш вихід з оборони. Є і помилки, є і позитивні моменти. У ЗМІ свої оцінки. У Денисі я впевнений. Вболівальників запрошую на стадіон підтримати нас", – сказав білоруський фахівець на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом зіграють завтра, 21 лютого. Початок поєдинку о 22 годині за Києвом. Перша зустріч у Піреї завершилася результативною нічиєю (2:2).