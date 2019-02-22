Динамо – Олимпиакос: послематчевая пресс-конференция Педру Мартинша

Главный тренер Олимпиакоса Педру Мартинш прокомментировал поражение от Динамо в матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Действительно, мы играли лучше, но Динамо было результативнее. Оба матча были сбалансированы, мы могли своими шансами воспользоваться, счет в первом матче мог быть 2:0 или 3:1. Моменты создавали и в Киеве, но Динамо воспользовалось своим. Мы – нет.

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Действительно, у нас был напряженный график. Мы знали, что он будет таким, но мы привыкли, и, возможно, результат с этим связан. Но это не оправдание. Нам не хватало многих игроков, но и это нас не оправдывает", – цитирует Мартинша официальный сайт Динамо.

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