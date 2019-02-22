Динамо – Олімпіакос: післяматчева прес-конференція Педру Мартінша

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш прокоментував поразку від Динамо в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Дійсно, ми грали краще, але Динамо було результативнішим. Обидва матчі були збалансовані, ми могли своїми шансами скористатися, рахунок у першому матчі міг бути 2:0 або 3:1. Моменти створювали і в Києві, але Динамо скористалося своїм. Ми – ні.

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Дійсно, у нас був напружений графік. Ми знали, що він буде таким, але ми звикли, і, можливо, результат із цим пов'язаний. Але це не виправдання. Нам бракувало багатьох гравців, але і це нас не виправдовує", – цитує Мартінша офіційний сайт Динамо.

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