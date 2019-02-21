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Динамо – Олимпиакос – видео голов

22:56 903 Читати українською
Динамо – Олимпиакос – видео голов
Динамо – Олимпиакос – видео голов

Динамо принимает Олимпиакос в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов матча Динамо – Олимпиакос.

Матч Динамо – Олимпиакос начался в 22:00. Первый поединок в Греции завершился со счетом 2:2.

Динамо – Олимпиакос: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы

На 32-й минуте Динамо вышло вперед. Дебютный гол за "бело-синих" забил Фран Соль, который замкнул прострел Виталия Миколенко.

Видео гола Соля:

Лига Европы1/16 финалаНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Олимпиакос: Четверг 21 февраля 2019

Динамо Киев

live 90'
1 : 0
Олимпиакос
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Лига Европы Динамо Киев - Олимпиакос Динамо Киев Динамо Киев Видеоновости Олимпиакос Олимпиакос
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