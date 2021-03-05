"Причина переноса матча в Киев – резкое увеличение количества больных COVID-19 в нашей области. Сегодня, 5 марта, только в Ужгороде был установлен антирекорд по количеству инфицированных в сутки.

Динамо – Минай: матч официально перенесен в Киев

В связи с этим, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской ОГА экстренно приняля решение ввести на территории области "красную зону" со всеми вытекающими ограничениями. В связи с тем, что матч пройдет без болельщиков и это домашняя игра для Динамо, было принято решение провести матч в Киеве", – говорится в тексте пресс-службы Миная на официальном сайте.

К слову, предварительно встреча должна была состояться на стадионе Авангард в Ужгороде, ведь во время первого круга закарпатцы согласились провести свой домашний матч в Киеве. Теперь поединок пройдет на НСК Олимпийский 7 марта, начало в 14:00.

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