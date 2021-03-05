Киевский клуб проведет еще на один домашний матч больше в текущем сезоне Премьер-лиги.

Поединок 17-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Минаем перенесли в Киев на НСК Олимпийский, сообщает официальный сайт УПЛ.

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Причиной такого решения называют ухудшение эпидемиологической ситуации в Закарпатье. Предварительно встреча должна была состояться на стадионе Авангард в Ужгороде, ведь во время первого круга закарпатцы согласились провести свой домашний матч в Киеве. Дата и время проведения поединка не изменились: 7 марта в 14:00.

К слову, киевляне перед 17-м туром лидируют в УПЛ с 37 очками, Минай расположился на 12 месте с 13 зачетными баллами.

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