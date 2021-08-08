Луческу не поможет Динамо в матче против Зари – все из-за очередного запрета врачей
15:39 - Читати українською
Киевляне прибыли на центральный поединок 3-го тура УПЛ без главного тренера Мирчи Луческу.
76-летний румынский специалист хотел отправиться на поединок против Зари в Запорожье, но врачи настаивали, чтобы он остался в Киеве, утверждает Meta-ratings.
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На этой неделе Луческу прооперировали – ему удалили кисту. Это было причиной повышенной температуры, из-за чего Мирча наблюдал за матчем против Вереса с трибун НСК Олимпийский. Из-за запрета врачей специалист не полетел и на спарринг против Фенербахче.
Напомним, Заря будет принимать Динамо уже сегодня, 8 августа. Стартовый свисток на Славутич-Арене прозвучит в 19:30.
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