Матч 17-го тура украинской Премьер-лиги между Динамо и Минаем состоится в Ужгороде на поле стадиона Авангард, сообщает официальный сайт УПЛ.

Минай усилился воспитанником Динамо

Это связано с так называемым долгом, который киевляне возвращают сопернику. Напомним, в первом круге команды играли в Киеве (26 сентября) – тогда закарпатцы пошли навстречу киевскому клубу, который 23 и 29 сентября проводил матчи плей-офф раунда Лиги чемпионов против Гента. Как следствие, теперь номинально домашний матч "бело-синие" проведут на выезде.

Игра второго круга состоится в воскресенье, 7 марта, в 14:00.

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