Матч 17-го туру української Прем'єр-ліги між Динамо та Минаєм відбудеться в Ужгороді на полі стадіону Авангард, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Минай підсилився вихованцем Динамо

Це пов'язано з так званим боргом, який кияни повертають супернику. Нагадаємо, у першому колі команди грали у Києві (26 вересня) – тоді закарпатці пішли назустріч київському клубу, який 23 і 29 вересня проводив матчі плей-офф раунду Ліги чемпіонів проти Гента. Як наслідок, тепер номінально домашній матч "біло-сині" проведуть на виїзді.

Гра другого кола відбудеться у неділю, 7 березня, о 14:00.

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