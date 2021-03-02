Защитник Даниил Шелест присоединился к Минаю в зимнее трансферное окно.

Минай уже внес в заявку на УПЛ Даниила Шелеста, сообщает официальный сайт первенства.

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Срок контракта с клубом не разглашается. Защитник является воспитанником Динамо и выступал в составе юношеской команды киевлян.

К слову, Минай сейчас занимает двенадцатое место в чемпионате, имея в активе 13 очков.

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