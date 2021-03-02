Минай усилился воспитанником Динамо
00:16 - Читати українською
Защитник Даниил Шелест присоединился к Минаю в зимнее трансферное окно.
Минай уже внес в заявку на УПЛ Даниила Шелеста, сообщает официальный сайт первенства.
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Срок контракта с клубом не разглашается. Защитник является воспитанником Динамо и выступал в составе юношеской команды киевлян.
К слову, Минай сейчас занимает двенадцатое место в чемпионате, имея в активе 13 очков.
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