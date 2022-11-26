"В каждой команде есть игрок, исполняющий пенальти. У нас это Виктор Цыганков – он первым подходит к мячу, если находится на поле. Когда в команде были де Пена и Родригес, в нашем распоряжении было больше пенальтистов, они чередовались. В прошлый раз Цыганков забил, пробив в левый угол, а сегодня решил сменить угол – и вратарь сыграл удачно. Пенальти – это всегда лотерея.

Расточительство киевлян и нереализованный пенальти Цыганкова в видеообзоре встречи Динамо – Металлист 1925

Было достаточно моментов, чтобы мы забили кроме пенальти. Все, что касается игры в штрафную – это работа на тренировках, моя зона ответственности. Все, что происходит в штрафной – это уже ответственность каждого игрока. У Шепелева был момент, когда он не попал в ворота с нескольких метров, и был также эпизод, когда он мог пробивать, но отдал пас. В штрафной нужно мастерство игрока, его дриблинг и умение принять правильное решение.

Мы слишком долго контролируем мяч, никто из наших игроков не берет на себя ответственность, чтобы обыграть и создать численное преимущество. Это могут сделать Цыганков и Буяльский, но этого мало, когда вся команда соперника уходит в оборону. Нам нужно, чтобы все игроки принимали участие в атаках, все приходили в штрафную. Однако никто не хочет рисковать и обыгрывать, входить в дриблинг.

Каждый соперник играет против нас с удвоенной энергией и мотивацией. Это понятно, ведь они играют против киевского Динамо и обороняются всей командой. Поэтому нам нужно раскрывать оборону и рисковать. Мы доводим мяч до штрафной, входим в штрафную, зарабатываем угловые...

Сегодня мы выполнили 13 угловых, а у соперника был один, после которого они могли нам забить. Все сводится к тому, что на поле нужны личности, "киллеры", которые должны наносить решающий удар. Понимаю, что некоторые ребята играют под давлением, чувствуют ответственность и это давление сковывает их действия. В Динамо всегда сражаются за самые высокие места и победы", – приводит слова Луческу официальный сайт Динамо.

Динамо расписало ничью с Металлистом 1925 – Цыганков не забил пенальти, киевляне не смогли зазимовать на второй позиции