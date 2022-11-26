"У кожній команді є гравець, який виконує пенальті. У нас це Віктор Циганков – він перший підходить до м'яча, якщо перебуває на полі. Коли в команді були де Пена та Родрігес, у нашому розпорядженні було більше пенальтистів, вони чергувалися. Минулого разу Циганков забив, пробивши у лівий кут, а сьогодні вирішив змінити кут – і воротар зіграв вдало. Пенальті – це завжди лотерея.

Марнотратство киян та нереалізований пенальті Циганкова у відеоогляді зустрічі Динамо – Металіст 1925

Було достатньо моментів, щоб ми забили, крім пенальті. Все, що стосується гри до штрафного майданчика – це робота на тренуваннях, моя зона відповідальності. Все, що відбувається у штрафному майданчику – це вже відповідальність кожного гравця. Шепелєв мав момент, коли він не потрапив у ворота з кількох метрів, і був також епізод, коли він міг пробивати, але віддав пас. У штрафному потрібна майстерність гравця, його дриблінг та вміння обрати правильне рішення.

Ми надто довго контролюємо м'яч, ніхто з наших гравців не бере на себе відповідальності, щоб обіграти та створити таким чином чисельну перевагу. Це можуть зробити Циганков і Буяльський, але цього мало, коли вся команда суперника відходить в оборону. Нам потрібно, щоб усі гравці брали участь в атаках, усі приходили до штрафного майданчика. Однак ніхто не хоче ризикувати та обігравати, входити у дриблінг.

Кожен суперник грає проти нас із подвоєною енергією та мотивацією. Це зрозуміло, адже вони грають проти київського Динамо й обороняються всією командою. Тому нам потрібно розкривати оборону та ризикувати. Ми доводимо м'яч до штрафного майданчика, входимо до штрафного, заробляємо кутові...

Сьогодні ми виконали 13 кутових, а у суперника був один, після якого вони могли нам забити. Все зводиться до того, що на полі потрібні особистості, "кілери", які мають завдавати вирішального удару. Розумію, що деякі хлопці грають під тиском, відчувають відповідальність і цей тиск сковує їхні дії. У Динамо завжди б'ються за найвищі місця та перемоги", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

Динамо розписало нічию з Металістом 1925 – Циганков не забив пенальті, кияни втратили шанс зазимувати на другій позиції