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Динамо – Мариуполь: Мазяр сделал свой прогноз на матч 29 тура УПЛ

18 мая 11:36 144 Читати українською
Динамо – Мариуполь: Мазяр сделал свой прогноз на матч 29 тура УПЛ
Владимир Мазяр / ФК Верес

Украинский футбольный тренер Владимир Мазяр спрогнозировал итог матча 29 тура УПЛ между Динамо и Мариуполем.

32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
 
Валерий Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Виктор Цыганков
90+2’ Валерий Федорчук

"Динамо уже не выше второго места и не ниже. А потому у Александра Хацкевича есть возможность в оставшихся турах проверить в деле молодежь, ближайший резерв.

Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Результат-то не довлеет над командой, в отличие от Мариуполя, который на сто процентов еще не гарантировал себе место в Лиге Европы. Гости дадут бой гранду, в этом я не сомневаюсь, но более высокий класс все же возьмет свое. Ставлю на 2:1", – цитирует Мазяра FootBoom.

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Шахтер – Динамо: анонс матча УПЛ
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Динамо Киев Динамо Киев Мариуполь Мариуполь Динамо Киев - Мариуполь Владимир Мазяр Владимир Мазяр
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