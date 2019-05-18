Динамо – Маріуполь: Мазяр зробив свій прогноз на матч 29 туру УПЛ

Український футбольний тренер Володимир Мазяр спрогнозував підсумок матчу 29 туру УПЛ між Динамо та Маріуполем.

"Динамо вже не вище другого місця і не нижче. А тому в Олександра Хацкевича є можливість в останніх турах перевірити у справі молодь, найближчий резерв.

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Результат-то не тяжіє над командою, на відміну від Маріуполя, який на сто відсотків ще не гарантував собі місце в Лізі Європи. Гості дадуть бій гранду, в цьому я не сумніваюся, але вищий клас все ж візьме своє. Ставлю на 2:1", – цитує Мазяра FootBoom.

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