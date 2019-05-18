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Динамо – Маріуполь: Мазяр зробив свій прогноз на матч 29 туру УПЛ

18 травня 11:36 352 Читать на русском
Динамо – Маріуполь: Мазяр зробив свій прогноз на матч 29 туру УПЛ
Володимир Мазяр / ФК Верес

Український футбольний тренер Володимир Мазяр спрогнозував підсумок матчу 29 туру УПЛ між Динамо та Маріуполем.

32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
 
Валерій Федорчук 90+2’
32’ Карлос Де Пена
87’ Віктор Циганков
90+2’ Валерій Федорчук

"Динамо вже не вище другого місця і не нижче. А тому в Олександра Хацкевича є можливість в останніх турах перевірити у справі молодь, найближчий резерв.

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Результат-то не тяжіє над командою, на відміну від Маріуполя, який на сто відсотків ще не гарантував собі місце в Лізі Європи. Гості дадуть бій гранду, в цьому я не сумніваюся, але вищий клас все ж візьме своє. Ставлю на 2:1", – цитує Мазяра FootBoom.

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Динамо Динамо Маріуполь Маріуполь Динамо - Маріуполь Володимир Мазяр Володимир Мазяр
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