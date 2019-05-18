Динамо – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 29-го тура УПЛ принимает Мариуполь. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо – Мариуполь

18 мая, 17:00, Киев, НСК Олимпийский

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Телетрансляция на каналі 2+2, текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

С турнирной точки зрения данный матч абсолютно ничего не значит для Динамо и удобен для Мариуполя. В случае поражения азовцы вряд ли сильно отпустят Зарю, у которой игра с Шахтером, а Львов находится в 9 очках позади и должен сыграть против всех лидеров. Победа или ничья с большой долей вероятности отправит подопечных Александра Бабича на желанную четвёртую позицию, хотя её нужно будет ещё удержать. Динамо же официально завершит борьбу за чемпионство уже завтра, если Заря уступит "горнякам" – ну или этот вопрос отложат до Классического в Харькове.

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Впрочем, киевляне не должны отбывать номер. Мариуполь – один из самых принципиальных соперников "бело-синих", который всегда дает отчаянный бой как на поле, так и вне его. Да и перед собственными болельщиками команда задолжала: последние два поединка она провели вничью (хотя играла хорошо), а в целом последняя победа динамовцев на НСК "Олимпийский" датируется аж 4 марта – тогда удалось переиграть Арсенал-Киев. В четырёх последующих домашках подопечные Хацкевича проиграли Челси и расписали ничью с Шахтером, Александрией и Зарей. Конечно же, неприятную серию хозяева захотят прервать.

Мариуполь сейчас находится в неплохой форме. После трёх подряд поражений лидерам УПЛ азовцы собрались и прибили на выезде Зарю (0:1) и дома победили Львов (2:0) – луганчан, таким образом, отцепили от борьбы за бронзу, а "горожане" де-факто перестали претендовать на пятое место.

Бабич: Уверен, у Мариуполя с Динамо получится хороший матч

Сегодня подопечные Александр Бабича могут расслабиться и просто сыграть в футбол без особых переживаний за результат, хотя и раньше перед матчами против Динамо турнирная таблица на них не давила. Тем не менее, Мариуполь проиграл все три предыдущие встречи с "бело-синими" с общим счётом 0:7, поэтому сегодня гости будут биться хотя бы за право забить один гол.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели 44 очных встречи, в которых Динамо победило 38 раз, а Мариуполь – только один. В премьер-лиге сыграно 40 матчей: 34 победы киевлян, 5 ничьих, 1 победа азовцев. Кроме того, Мариуполь имеет одну техническую победу.

2. Общий счёт противостояния: 23-112 в пользу киевского Динамо. В рамках УПЛ – 23-99.

3. Самая крупная победа Динамо в чемпионатах Украины была зафиксирована именно в матче против Мариуполя, который тогда ещё назывался Ильичёвцем. В 2010 году киевляне разгромили азовцев со счётом 9:0.

4. Мариуполь не побеждает Динамо в чемпионатах 14 матчей подряд (2 ничьи, 12 поражений).

5. Азовский клуб не забивает голов динамовцам в течение 324-х минут.

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Кадровая ситуация

У Мариуполя нет никаких проблем с кадрами – все здоровы, никто не дисквалифицирован. У Динамо же фантастические проблемы: в первую очередь, киевляне не могут рассчитывать на Виталия Буяльского, который в матче с Зарей сломал два ребра и вылетел на месяц, и на Виталия Миколенко – латераль повредил заднюю поверхность бедра и вернётся через неделю. Также не сыграют травмированные Беньямин Вербич, Фран Соль и Йосип Пиварич, а участие Тамаша Кадара находится под вопросом.

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Вряд ли выйдет на поле Артём Беседин, который тренируется с дублем, хотя холодная война между Александром Хацкевичем и Назарием Русиным вполне может преподнести сюрприз. Хорошо, что хотя бы в списке дисквалифицированных никого, кроме травмированного Миколенко, нет.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Мариуполь

Динамо: Бойко – Кендзёра, Бурда, Шабанов, Сидклей – Сидорчук, Андриевский – Цыганков, Шапаренко, Де Пена – Русин

Мариуполь: Худжамов – Кирюханцев, Яворский, Быков, Демири – Игнатенко, Пихалёнок – Зубков, Мишнёв, Вакула – Борячук

Прогноз Футбол 24 – 1:0

У Динамо колоссальные кадровые потери, поэтому надеяться на эффектную победу, как это было в матче первого круга, не стоит. Тем не менее, перед выездным поединком месяц назад киевляне имели ещё большие проблемы, однако им всё равно удалось набрать заслуженные три очка. Сегодня киевляне будут мотивированы выиграть на своём поле, поэтому Мариуполю, вероятно, всё же придется потерпеть четвёртое поражение от "бело-синих" в сезоне – хотя и минимальное.

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