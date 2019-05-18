"Наша глобальна ціль – третє місце". Олександр Бабич – про матч із Динамо, співпрацю із Шахтарем і закінчення контракту

Перед матчем 29 туру УПЛ Динамо – Маріуполь головний тренер азовців Олександр Бабич відповів на запитання "Футбол 24".

Він – один із трьох тренерів, які за три сезони виводили свої команди до топ-шістки чемпіонату України після переходу на двоетапну систему. Конкурувати з Паулу Фонсекою, який має можливості Шахтаря, Олександру Бабичу за нинішніх умов нереально. А от з іншим стабільним спеціалістом – Юрієм Вернидубом та його Зорею – Маріуполь наразі сперечається за четверту позицію у турнірній таблиці.

Настільки високо команда з Маріуполя підіймалася лише двічі у своїй історії: у 2001 році під керівництвом Миколи Павлова та у 2006-му – під керівництвом Івана Балана. А базове завдання другого етапу – здобути перепустку до кваліфікації Ліги Європи – маріупольці практично виконали.

"У нас передбачені бонуси за певне місце"

– Олександре Олександровичу, чи можна вже говорити, що після виграшу у Львова шансів пролетіти повз Лігу Європи у Маріуполя немає?

– Суто теоретично, якщо Львів виграє всі чотири матчі, а ми програємо, то усіляке може трапитися. Але ми ставимо завдання не просто потрапити до кваліфікації Ліги Європи, а й поборотися за четверте місце. Відрив від львів’ян у дев’ять очок – позитивний результат, проте у нас є й інші цілі. Іншими словами, матч проти Львова, незважаючи на його значення, не був для нас фінальним. Ми на кожну зустріч виходимо, як на фінальну.

– Напередодні матчу Чоботенко розповідав, що у Львова, насамперед, потрібно втримати Бруно. Він пішов з поля без голів, як і решта його партнерів. Вам узагалі все вдалося в тому матчі?

– Діями майже всієї команди я задоволений. Звичайно, без помилок не проходить жодна гра. Вони в нас були, був також певний поспіх в атаці. Але хлопці виконали майже все, про що ми домовлялися. У першу чергу потрібно було примусити суперника бігати без м’яча. Адже сили в них не безмежні. На атаку їх вже потім не вистачило. А коли у другому таймі ми проводили стрімкі контратаки, гравці Львова вже просто не встигали.

Маріуполь – Львів – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Бруно був добре налаштований на матч, кілька разів загрожував воротам, але біля нього постійно перебував хтось з наших гравців, який тиснув на форварда і не дозволяв прийняти правильне рішення. Йому доводилося робити все поспіхом, а це знижувало ефективність.

– Хто ще з бразильців Львова вам сподобався? Можливо, ви б хотіли когось запросити до себе в команду?

– Так, щоб запросити – то ні. Але напередодні ми дуже прискіпливо розбирали можливості суперника. Окрім загальнокомандного аналізу кожен із наших футболістів отримав ще й персональну інформацію з відеоматеріалом про потенційного опонента на полі. Найбільшу увагу приділяли якраз Бруно та атакувальному півзахиснику Ліпе.

– У цьому сезоні Маріуполь має можливість повторити свій найкращий результат у чемпіонаті України і фінішувати четвертим. Як реагує на це керівництво клубу? Можливо, оголошено про додаткові преміальні?

– У нас передбачені бонуси за певне місце в чемпіонаті України. Але наразі всі думки не про це, а про найближчий матч – з київським Динамо. Хоча, звичайно, якщо говорити про глобальні речі, то перехід із минулорічного п’ятого місця на четверте стане підтвердженням нашого прогресу. Це буде серйозний крок вперед.

"Повернення у Шахтар стало психологічним ударом". Руслан Фомін цілить у збірну України і штампує голи за Маріуполь

Особливо зважаючи на ті труднощі, які в нас були на початку цього сезону. На той момент ми були неготові до виступів на двох фронтах. Не вистачало комплектації, не вистачало глибини складу для ротації. Це була наша помилка. Таких у майбутньому ми допускати вже не можемо.

"З Динамо буде протистояння талановитої молоді"

– Фініш сезону легким також назвати складно. Суперники в чотирьох турах, що залишилися, один кращий за іншого...

– Це зрозуміло, адже слабких суперників у топ-6 бути не може. Фактично це чудова практика для нас на рівні кваліфікації Ліги Європи: Шахтар та Динамо – це команди, які гратимуть у Лізі чемпіонів, Олександрія та Зоря – в Лізі Європи. Кожен матч – перевірка для нас щодо готовності до міжнародних зустрічей.

– Всі опоненти сильні, але ж і Маріуполь набрав непоганий хід. Чи не так?

– На відміну від старту сезону, ми непогано укомплектовані, можемо проводити ротацію складу в залежності від особливостей суперника. Звичайно, ми більше думаємо про свою гру, свої сильні сторони, але постійно оцінюємо – з ким ми граємо, де саме, на якому газоні – і робимо певні корективи.

Подобається мені і психологічний фон. Хлопці вірять в реальність виконання поставлених завдань. А від психології дуже багато залежить, адже в минулому були проблеми. Наразі з настроєм, з впевненістю, з куражем у нас все добре. Головне – не розслабитися.

– Суперники не дозволять.

– Після того, як ми вже потрапили до першої шістки, завдання тренерів на другому етапі чемпіонату полягало у знятті напруги з футболістів. Ми їх налаштовували вже не стільки на досягнення результату, скільки робили акцент на якості гри. Хоча в тій же зустрічі зі Львовом на початку команда діяла трохи скуто, довелося розслабляти їх, закликати грати у футбол і отримувати від цього задоволення.

– Ви вболівали за Динамо у попередньому турі, коли Зоря відігралася на останніх хвилинах?

– За великим рахунком, так, ми мали бути на боці Динамо. І певне розчарування від того, що матч завершився унічию, відчули. Але ми чудово знаємо, що Зоря – команда з дуже сильним характером. Вважаю, що нинішній варіант луганської команди за своїм складом не поступається Динамо, Юрій Вернидуб має дуже пристойний кадровий потенціал.

– Найближчий матч із Динамо, можна не сумніватися, вийде дуже непростим. Ви ж розумієте, що кияни мають причини для підвищеної мотивації?

– У киян залишаються дуже примарні шанси наздогнати Шахтар, але це нічого не означає. З недавніх часів Маріуполь для Динамо і Динамо для Маріуполя – дуже серйозні подразники.

Динамо – Маріуполь: анонс матчу УПЛ

Мені подобається, що в Динамо не бояться награвати молодих футболістів, своїх вихованців. І це буде протистояння талановитої молоді з обох сторін. Сподіваюся, вийде цікавий матч – з забитими голами, з правильними футбольними емоціями. Саме футбольними і чесними.

– Кияни останнім часом мають проблеми у захисті, травмувався Миколенко, який став одним з ключових гравців. Це додає шансів для розвитку ваших швидких контратак?

– Так, ми знаємо слабкі місця у Динамо, яке наразі не має необхідної для клубу такого рангу глибини складу. Тим не менше, у киян вистачає кваліфікованих виконавців. Як складеться гра, важко сказати. Мені здається, що ані на суперника, ані на нас не буде тиснути відповідальність за результат. Ми думаємо про свою гру, Динамо буде демонструвати свою. Сподіваюся, що обидві команди покажуть симпатичний футбол.

"Вакулі потрібно ще рік пограти в чемпіонаті України"

– В останньому матчі Фомін не реалізував пенальті, а Чурко зробив те ж саме у грі за молодіжний склад. Ви працюєте над цим? Чи немає потреби?

– Ці промахи – збіг обставин. Пробиттю 11-метрових на тренуваннях підвищеної уваги не приділяємо. Хлопці пенальті відпрацьовують індивідуально, а хто може бити у грі, ми знаємо. У матчі зі Львовом на полі перебували два футболісти, з яких Фомін взяв відповідальність на себе. Жодних покарань чи репресій не буде, а перед кожним новим матчем ми визначатимемо потенційних пенальтистів, зважаючи на рівень їхньої психологічної готовності.

– До збірної України U-20 поїхала не тільки група молодих "динамівців", але й ваш форвард Сікан. Проте Вакула, який також годиться для виступів за цю збірну, залишився у Маріуполі...

– У мене дуже добрий контакт із Олександром Петраковим, тренером цієї збірної. Тому я володію інформацією, чому він віддав перевагу іншим виконавцям. А це має по-хорошому мотивувати нашого молодого футболіста, змусити його посилити свою гру, відпрацьовувати не тільки з м’ячем, але й без м’яча.

"До величі – не стрімголов": ПАР – останній суперник України U-20 перед стартом Кубка світу

До збірної я б відпустив обох – Петраков знає про це з особистої бесіди. Адже це збірна, яка представлятиме Україну на чемпіонаті світу U-20. Це дуже велика честь і унікальний шанс для кожного футболіста.

– Була інформація, що Вакулою цікавляться закордонні клуби. Що ви знаєте про це?

– Він проводить лише перший повноцінний сезон на рівні Прем’єр-ліги, забив п’ять голів у чемпіонаті України, тому увага до молодого футболіста з такою статистикою цілком зрозуміла. Проте я не володію інформацією про конкретні пропозиції щодо Вакули. Та й взагалі вважаю, що йому потрібно провести ще як мінімум рік у чемпіонаті України, стабільно відіграти сезон, підвищити свій рівень та свою цінність. Він – один з небагатьох молодих футболістів, який може зіграти не просто нестандартно, але ще й із завершенням.

Владислав Вакула

При цьому є й мінуси, адже футбол – це не тільки атака, але й позиційний захист, робота без м’яча. Але це не тільки його проблема, а й проблема багатьох молодих гравців. Особливо з Шахтаря, які ще на юнацькому рівні звикли до того, що суперник переважно захищається. На дорослому рівні доводиться працювати над цим.

– Ви активно залучаєте до матчів першої команди молодих футболістів з "дубля". Можливо, наприкінці сезону плануєте надати шанс показати себе ще комусь із числа підопічних Геннадія Орбу?

– Наші тренування синхронізовані і ми тримаємо під контролем дублюючий склад, тримаємо постійний зв’язок з його тренерським штабом. У матчі з Шахтарем ми задіяли деяких нових виконавців. Наприклад, Литовченка та Проданова. У найближчих планах – запросити на літні збори трьох-чотирьох молодих гравців, з’ясувати, наскільки вони додали у майстерності протягом весни, як вони реагуватимуть на наші навантаження та сприйматимуть нашу інформацію.

"У нашого тренерського штабу закінчуються контракти"

– Тобто, ви вже маєте певні контури роботи на трансферному ринку?

– Звичайно, ми працюємо над цим. Складаємо списки футболістів, яких плануємо брати на збори, якими можемо посилити певні позиції. Ви ж знаєте, що Маріуполь має велику групу орендованих футболістів, тому першочергове завдання – з’ясувати, хто з них залишиться в нашому складі і на наступний сезон.

Ми дуже не хочемо повторення ситуації, яка склалася з кадрами рік тому. Потрібно мати глибину складу, аби робити рівноцінні заміни і здобувати позитивний результат і в чемпіонаті України, і в кваліфікації Ліги Європи. У підсумку ми отримали необхідних гравців, але коли поїзд вже поїхав.

А в потрібний момент, коли було багато роз’їздів та велике навантаження, у нас не вистачало кадрового ресурсу. Ми не дуже впевнено зіграли і в єврокубках, і в чемпіонаті України втратили багато очок, яких не вистачило для реалізації нашої глобальної мрії – боротьби за місце в трійці найкращих команд Прем’єр-ліги.

– Маріуполь мріє про бронзові нагороди?

– Так, але для цього потрібно мати більш потужний та рівноцінний підбір виконавців.

– Нинішня команда може досягти цілі стати третьою в УПЛ?

– Всі професіонали помітили, наскільки за останній сезон виросла група наших футболістів. Наприклад, Ігнатенко, Піхальонок, Зубков, Борячук, Чоботенко, Вакула, Биков... Причому вони й далі будуть зростати, вони лише почали грати у футбол.

Зрозуміло, що без втрат не обійтися. Але якщо вдасться зберегти цей склад хоча б на 90 відсотків і трохи посилити конкуренцію завдяки кільком новачкам, Маріуполь зможе боротися за більш високі місця. Перспектива у команди є – це однозначно.

Хоча у наступному сезоні і кількість потужних суперників буде вищою, адже повертаються до УПЛ міста з великими футбольними традиціями, команди з амбіціями. Тим не менше, ми здатні зробити крок вперед.

– Із Шахтарем стосовно орендованих гравців перемовин ще не було?

– Ми лише передали керівництву клубу прізвища футболістів, на яких розраховуємо. Хотілося б до завершення сезону вже мати конкретну інформацію, хто продовжить з нами працювати, а хто – ні.

– Можливо, є інформація, кого Шахтар точно збирається повернути? Наприклад, Зубкова...

– Вважаю, що Зубков своєю грою заслужив право повернутися. Він вартий бути навіть викликаним до національної збірної України. Але інформації щодо планів на нього від Шахтаря ми, тренери, поки що не маємо.

Шахтар – у глухому куті: чому система Луческу вже не працює і що робити далі

– А у молодіжному складі "гірників" є футболісти, які можуть з’явитися в Маріуполі?

– Звичайно, ми стежимо за командою Валерія Кривенцова, де є група футболістів, які вже переросли рівень чемпіонату U-21. Їм потрібно робити крок вперед у розвитку, а у нас у складі достатньо гарних прикладів прогресу молодих футболістів. Але про новачків будемо розмовляти вже після того, як отримаємо розуміння, хто в нас залишається у складі. Тоді вже підніметься питання посилення тих чи інших позицій.

– Зважаючи на прогрес команди і покращення результатів, керівництво клубу робить якісь кроки стосовно продовження чи покращення контракту з головним тренером?

– У першу чергу ми хочемо виконати завдання і вже після цього сідати за стіл домовлятися. У нашого тренерського штабу контракт розрахований до кінця цього чемпіонату, але ми поки що про це не думаємо і тему не підіймаємо. Потрібно сконцентруватися на виступі команди на фінальному відрізку. Мене наразі більше хвилюють футболісти, в яких закінчуються контракти з Маріуполем.

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

"У Китаї відкриють нашу школу". Ривок Циганкова, іспанський акцент, втеча тренерів у Шахтар – як працює академія Динамо