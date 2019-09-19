Динамо – Мальме: послематчевая пресс-конференция Уве Реслера

Главный тренер Мальме Уве Реслер прокомментировал поражение от Динамо (1:0) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

"Мы разочарованы результатом, но довольны нашей игрой. Хорошо защищались в первом тайме, а во втором попали под настоящий штурм. В Динамо игроки выше классом, они нас превзошли. В голевом эпизоде Динамо поймало нас на контратаке и реализовало ее. Соперник был сильнее нас, поэтому не удалось отыграться.

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Судья провел хороший матч, я не хочу никого обвинять. Мы играем в Лиге Европе и должны принимать любые решения арбитров.

Почему мы не контролировали мяч? Я хочу вам напомнить, кто мы, где мы и против кого мы играли. В предыдущих поединках мы не имели проблем с контролем мяча, но против 25-й команды по рейтингу УЕФА такой возможности не было. Я доволен, как мы провели этот поединок.

Мои подопечные полностью выполнили установку, что касается прессинга и перекрытия центра поля. Впоследствии Мальме начало терять силы, мы не могли провести на высоком уровне весь матч. Соперник был действительно сильным. Однако я горд за свою команду, за то, как она провела эту встречу", – сказал Реслер на послематчевой пресс-конференции.

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