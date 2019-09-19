Лига Европы: Арсенал разбил Айнтрахт, Селтик без Шведа расписал ничью с Ренном, Лацио неожиданно проиграл Клужу

Завершились матчи первого тура группового этапа Лиги Европы 2019/20 в группах D, E, F.

Ліга Європи 2019/20, груповий етап

Группа D

ПСВ – Спортинг – 3:2

Голы: Мален, 19, Коатес, 25 (аг), Баумгартль, 48 – Фернандеш, 38 (пен.), Мендес, 82

ЛАСК – Русенборг – 1:0

Гол: Холланд, 45+3

Группа E

Ренн – Селтик – 1:1

Голы: Ньянг, 38 (пен.) – Кристи, 59 (пен.)

Удаление: Байо, 90+2 (Селтик)

Клуж – Лацио – 2:1

Голы: Дяк, 41 (пен.), Омрани, 75 – Бастуш, 25

Группа F

Айнтрахт Ф – Арсенал – 0:3

Голы: Виллок, 38, Сака 85, Обамеянг, 88

Удаление: Кор, 79 (Айнтрахт)

Стандард – Витория Гимараэш – 2:0

Голы: Анен, 66 (аг), Мпоку, 90+1

ПСВ со Спортингом устроили настоящую перестрелку, однако португальцы так и не смогли спасти свое положение после отставания в два гола. В параллельном матче все было гораздо скромнее – один мяч ЛАСКа в компенсированное к первому тайму время, который и принес хозяевам минимальную победу.

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Группа Е подарила неожиданную победу Клужа над Лацио. "Орлы" открыли счет в середине второго тайма, однако румыны не сдались и порадовали своих болельщиков камбэком, благодаря которому возглавили квартет. Ренн и Селтик без травмированного Марьяна Шведа решили поделить очки – 1:1.

Арсенал с несколькими молодыми игроками в составе не имел проблем с Айнтрахтом. "Канониры" добыли минимальное преимущество в первой половине, а под занавес встречи устроили разгром – этому поспособствовало удаление Доминика Кора. Валерий Бондаренко вместе с Виторией Гимараэш долго сдерживал атаки Стандарта, однако в решающий момент португальцев подвел свой же защитник – Флоран Анен поразил собственные ворота. В компенсированное время гостей добил Мпоку – 2:0.

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