Динамо – Мальме: післяматчева прес-конференція Уве Рьослера

Головний тренер Мальме Уве Рьослер прокоментував поразку від Динамо (1:0) в першому турі групового етапу Ліги Європи.

"Ми розчаровані результатом, але задоволені нашою грою. Добре захищалися у першому таймі, а в другому потрапили під справжній штурм. У Динамо гравці вищі за класом, вони нас переважали. У гольовому епізоді Динамо впіймало нас на контратаці та реалізувало її. Суперник був сильнішим за нас, тому не вдалося відігратися.

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Суддя провів хороший матч, я не хочу нікого звинувачувати. Ми граємо в Лізі Європі та повинні приймати будь-які рішення арбітрів.

Чому ми не контролювали м’яч? Я хочу вам нагадати, хто ми, де ми і проти кого ми грали. У попередніх поєдинках ми не мали проблем з контролем м’яча, але проти 25-ї команди за рейтингом УЄФА такої можливості не було. Я задоволений, як ми провели цей поєдинок.

Мої підопічні повністю виконали установку, що стосується пресингу та перекривання центру поля. Згодом Мальме почало втрачати сили, ми не могли провести на високому рівні весь матч. Суперник був дійсно сильним. Однак я гордий за свою команду, за те, як вона провела цю зустріч", – сказав Рьослер на післяматчевій прес-конференції.

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