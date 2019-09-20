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Динамо – Мальме: гол Буяльского стал трижды юбилейным

12:51 79 Читати українською
Динамо – Мальме: гол Буяльского стал трижды юбилейным
Виталий Буяльский / Фото ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский надолго запомнит свой забитый мяч в ворота Мальме в рамках Лиги Европы.

84’ Виталий Буяльский
 
84’ Виталий Буяльский

Забитый мяч в конце встречи против Мальме Виталием Буяльским подарил Динамо три очка в первом матче группового этапа ЛЕ.

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Для самого хавбека он стал 25-м в футболке киевлян и 10-м в еврокубках. Также этот мяч имеет большое значение для наставника киевлян Алексея Михайличенко. Это 30-й мяч Динамо в еврокубках под руководством 56-летнего специалиста, сообщает Sport.ua.

В текущем сезоне УПЛ Буяльский провел 5 матчей, в которых уже успел отметиться двумя голами и двумя ассистами.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Динамо Киев - Мальме Лига Европы Виталий Буяльский Виталий Буяльский
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