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Динамо – Мальме: гол Буяльського став тричі ювілейним

12:51 611 Читать на русском
Динамо – Мальме: гол Буяльського став тричі ювілейним
Віталій Буяльський / Фото ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський надовго запам'ятає свій забитий м'яч у ворота Мальме в рамках Ліги Європи.

84’ Віталій Буяльський
 
84’ Віталій Буяльський

Забитий м'яч наприкінці зустрічі проти Мальме Віталієм Буяльським подарував Динамо три очки у першому матчі групового етапу ЛЄ.

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Для самого хавбека він став 25-м у футболці киян та 10-м у єврокубках. Також цей м'яч має велике значення для наставника киян Олексія Михайличенко. Це 30-й м'яч Динамо у єврокубках під керівництвом 56-річного фахівця, повідомляє Sport.ua.

В поточному сезоні УПЛ Буяльський провів 5 матчів, в яких вже встиг відзначитись двома голами та двома асистами.

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Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Динамо - Мальме Динамо Динамо Ліга Європи Віталій Буяльський Віталій Буяльський
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