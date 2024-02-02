Динамо проведе спаринг із болгарським Левскі вже сьогодні, 2 лютого. Дивіться стартові склади та трансляцію поєдинку в цій новині на "Футбол 24".

Поєдинок Динамо – Левскі розпочнеться вже о 16:00 за київським часом. Переглянути гру наживо можна на YouTube-каналі Динамо – трансляція нижче в цій новині. 30 січня кияни здобули свою першу перемогу на зимових зборах, розбивши узбецький Пахтакор (5:1).

Стартовий склад Динамо: Нещерет – Гусєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Бражко, Рамадані – Караваєв, Царенко, Беніто – Ванат.

Заміни: Дячук, Малиш, Діалло, Пономаренко.

Динамо виграло перший матч у 2024 році, 6 голів – шоу Ваната, Бражка і Беніто засмутило Шацьких з пікантним присмаком