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Динамо – Копенгаген: Буяльский пропускает матч из-за травмы

22:20 6 Читати українською
Динамо – Копенгаген: Буяльский пропускает матч из-за травмы
Виталий Буяльский / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский пропускает матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против Копенгагена из-за повреждения на предматчевой тренировке.

 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу

Виталий Буяльский пропускает матч Лиги Европы против Копенгагена из-за травмы приводящей мышцы, сообщил комментатор Александр Михайлюк.

Динамо – Копенгаген – видео гола

Как отметил журналист Игорь Бурбас, Буяльский травмировался на предматчевойтренировке. Бурбас подчеркнул, что хавбек в последнее время играл на обезболивающих.

К слову, Виталий провел 14 матчей в нынешнем сезоне, отметившись 4 голами и 2 ассистами.

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