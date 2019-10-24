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Динамо – Копенгаген – видео гола

22:06 776 Читати українською
Динамо – Копенгаген – видео гола
Динамо – Копенгаген – видео голов и обзор матча 24 октября 2019

Динамо принимает Копенгаген в 3 туре группового турнира Лиги Европы 2019/20. Смотрите видео гола и обзор матча Динамо – Копенгаген на "Футбол 24".

 
Пиэрос Сотириу 2’
2’ Пиэрос Сотириу

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Играют лидеры группы, которые набрали по 4 очка в Лиге Европы и еще не проигрывали. Команда Михайличенко подходила к отчетной встрече с длительной сухой серией – 7 матчей во всех турнирах (664 минуты), 6 побед (5 подряд в УПЛ), одна ничья и разница голов 14:0.

Уже на 2-й минуте гости вышли вперед. Сотириу ударом с лета расстрелял ворота Бущана.

Видео гола Сотириу:

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