Динамо – Копенгаген – видео гола

Лига Европы — 22:09 505
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Динамо – Копенгаген: киевляне очень быстро пропускают и упускают моменты в матче Лиги Европы
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Александрия и Сент-Этьен сыграли вничью – игрок французов оформил курьезный "дубль"Лига Европы — 21:47 408
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Яремчук красивой "пушкой" забил в ворота ВольфсбургаЛига Европы — 21:00 614
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Сент-Этьен – Александрия: онлайн-трансляция матча Лиги Европы – как это былоЛига Европы — 19:43 821
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"Маліновський нарівні з галактикою Ман Сіті", на горизонті топ-клуб АПЛ – італійські ЗМІ визнали українця найкращим в ЛЧЛига чемпионов — 17:38 719