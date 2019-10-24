Динамо – Копенгаген: киевляне очень быстро пропускают и упускают моменты в матче Лиги Европы

Динамо принимает Копенгаген в 3-м туре ЛЕ. Счет и отчет матча Лиги Европы 2019/20 читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Копенгаген на "Футбол 24", стартовал в 22:00 по киевскому времени. Играют лидеры группы, набравшие по 4 очка и еще не проигрывавшие. Команда Михайличенко подходит к отчетной встрече с длительной сухой серией – 7 матчей во всех турнирах (664 минуты), 6 побед (5 подряд в УПЛ), одна ничья и разница голов 14:0. Копенгаген, как и киевляне, занимает 2-е место, но отстает от лидера на 4 очка. Форма команды Сольбаккена в Суперлиге Дании не впечатляет – за последние 6 туров лишь 2 матча выиграли, а 3 проиграли. При этом действующие чемпионы не без проблем обыграли только двух аутсайдеров дома, а на выезде проиграли три раза подряд.

Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Буяльский травмировался накануне игры, поэтому не попал в заявку. Михайличенко решил поставить зеркальную сопернику схему 4-4-2, где Вербич вышел на позицию оттянутого форварда. По сравнению с предыдущим матчем против Александрии также Шепелев заменил Гармаша, а Беседин – Соля. Динамо пропустило уже на 85-й секунде. Серия ошибок. Сначала Сидорчук не устоял под прессингом, затем Бущан отдал сопернику мяч – в штрафной позволили сделать 2 скидки головой, после чего Сотириу расстрелял ворота. Динамо быстро оправилось. Вот уже Беседин замыкал выверенную подачу Кендзеры – немного неточно. Де Пене дважды подряд дали пробить метров с 11. Слишком слабо, чтобы угрожать вратарю гостей.

Динамо – Копенгаген – видео гола

Вербич классно выскочил справа на пас Кендзеры, но Де Пена не додумался замкнуть дальнюю штангу. Бущан дважды подряд вытягивает удары в упор. Проигрывают хозяева наверху (Беседин, есть вопросы) и оставляют соперников в одиночестве во вратарской (где-то гуляет Шабанов).