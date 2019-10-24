Динамо – Копенгаген: Буяльський пропускає матч через травму

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський пропускає матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена через пошкодження на передматчевому тренуванні.

Віталій Буяльський пропускає матч Ліги Європи проти Копенгагена через травму привідного м'язу, повідомив коментатор Олександр Михайлюк.

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Як зазначив журналіст Ігор Бурбас, Буяльський травмувався на передматчевому тренуванні. Бурбас підкреслив, що хавбек останнім часом грав на знеболювальному.

До слова, Віталій провів 14 матчів у нинішньому сезоні, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

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