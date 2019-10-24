toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН СЕНТ-ЕТЬЄН - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІГА ЄВРОПИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Копенгаген: Буяльський пропускає матч через травму

22:17 771 Читать на русском
Динамо – Копенгаген: Буяльський пропускає матч через травму
Віталій Буяльський / ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віталій Буяльський пропускає матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти Копенгагена через пошкодження на передматчевому тренуванні.

53’ Артем Шабанов
 
Піерос Сотіріу 2’
2’ Піерос Сотіріу
53’ Артем Шабанов

Віталій Буяльський пропускає матч Ліги Європи проти Копенгагена через травму привідного м'язу, повідомив коментатор Олександр Михайлюк.

Динамо – Копенгаген – відео гола

Як зазначив журналіст Ігор Бурбас, Буяльський травмувався на передматчевому тренуванні. Бурбас підкреслив, що хавбек останнім часом грав на знеболювальному.

До слова, Віталій провів 14 матчів у нинішньому сезоні, відзначившись 4 голами та 2 асистами.

Динамо – Копенгаген: кияни дуже швидко пропускають і втрачають моменти в матчі Ліги Європи

blog_ava
Збірна України піднялася на три позиції в оновленому рейтингу ФІФА
11:52
21418
Теги
Ліга Європи Динамо - Копенгаген Динамо Динамо Віталій Буяльський Віталій Буяльський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
16
хв
Майнц
21:30
Кельн
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук