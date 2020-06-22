Динамо – Колос: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках 27-го тура УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

После вчерашней победы над Десной Заря снова поравнялась очками с Динамо, а черниговцы рискуют отстать на шесть – именно поэтому киевлянам сегодня побеждать нужно при любых условиях. У Колоса же турнирных задач не будет ещё в течение пяти последующих туров, поэтому команда может сыграть в свое удовольствие. Словом, матч должен получиться интересным.

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Динамо с момента обновления сезона явно на ходу. После неудачи с Шахтером "бело-синие" уверенно размотали Александрию (5:1), Зарю (3:1) и Минай (0:2), продемонстрировав хорошую тактическую подготовку и прекрасную физическую готовность. По количеству и качеству моментов киевляне явно опережают конкурентов на серебряные медали, да и футболисты под руководством Михайличенко начали прогрессировать – очень классно выглядели Русин, де Пена и Шепелев, добавил в продвижении Сидорчук, Дуелунд в полуфинале Кубка сделал дубль, наконец-то заиграл Цитаишвили. Кроме того, из лазарета вернулся Цыганков, который в первом же матче отличился шикарным голом со штрафного. Словом, прямо сейчас Динамо выглядит очень сильно.

Колоса не позавидуешь, но ковалёвцев так просто не запугать. Подопечные Руслана Костишина после возобновления чемпионата даже в плохих физических кондициях выглядели лучше, чем Десна, Заря и даже Шахтер – правда, во всех поединках дебютант УПЛ проиграл всухую, но футбол был откровенно хорошим. Команда агрессивно прессингует, быстро вылетает в контратаки и навязывает сопернику свой стиль игры, но он слишком энергозатратный; всё завершается тем, что опытные лидеры верхней шестерки просто ловят ковалёвцев на одной-двух ошибках. Именно поэтому сегодня даже ничья будет чудом.

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда – Яшков

Под вопросом: Сидорчук (повреждения) – Смирный (условия аренды)

Дисквалифицированы: Беседин (Динамо Киев)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Андриевский, Шепелев – Цыганков, Буяльский, Вербич – Русин

Колос: Волынец – Ефремов, Петров, Гавриш, Емец – Милько, Богданов – Ильин, Морозко, Вильхьяльмссон – Лысенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колосу очки не нужны, но вряд ли ковалёвцы довольны семью поражениями подряд и нулём голов в последних трёх матчах – тем более, что моментов у команды возникает достаточно. Подопечные Руслана Костишина уже давно заслужили на гол, и сегодня он вполне вероятен. Вообще, с Колосом будет очень непросто. Динамо придётся очень много побегать и очень ответственно отнестись к завершению атак.

Впрочем, Динамо в предыдущих турах разбивало коллективы и посильнее, поэтому будет очень странно, если Колос не покорится киевлянам. Ковалёвцы течение сезона каждый раз давали тяжёлый бой подопечным Алексея Михайличенко, но все матчи проиграли – вероятно, сегодня случится то же самое.

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