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Лобановский снова проиграл, удаление лидера Динамо, перелом ноги и Рука Бога-2: Джулай – о ЧМ-1990

16:40 - Читати українською
Лобановский снова проиграл, удаление лидера Динамо, перелом ноги и Рука Бога-2: Джулай – о ЧМ-1990
Марадона против СССР / Getty images
Дмитрий Джулай Дмитрий Джулай

Украинский комментатор продолжает серию воспоминаний о матчах чемпионата мира-1990, которые приняла Италия. Мощная доза ностальгии – гарантирована!

Сегодня в выпуске – сразу о 5 матчах Италии-90:

– Переживания Луиса Суареса;

– Mano de Dios-2;

– Беготня с фолами;

– Роже Милла танцует макоссу;

– Американцы чуть не шокировали Италию.

Слушаем!

Чемпионы Европы теряют очки, скандальный пенальти и футболист с одним глазом: Джулай – о ЧМ-1990

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Десна – Заря: анонс матча УПЛ
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