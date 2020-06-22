Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 27-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після вчорашньої перемоги над Десною Зоря знову порівнялася очками з Динамо, а чернігівці ризикують відстати на шість – саме тому киянам сьогодні перемагати потрібно за будь-яких умов. У Колоса ж турнірних завдань не буде ще протягом п'яти наступних турів, тож команда може зіграти у своє задоволення. Словом, матч повинен вийти цікавим.

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Динамо з часу поновлення сезону явно на ходу. Після невдачі з Шахтарем у Класичному "біло-сині" впевнено розмотали Олександрію (5:1), Зорю (3:1) та Минай (2:0), продемонструвавши хорошу тактичну підготовку і прекрасні фізичні кондиції. За кількістю та якістю моментів кияни явно випереджають конкурентів на срібні медалі, та й футболісти під керівництвом Олексія Михайличенка почали прогресувати – дуже класно виглядали Русин, Де Пена і Шепелєв, додав у просуванні атак Сидорчук, Дуелунд в півфіналі Кубка зробив дубль, нарешті заграв Цітаішвілі. Крім того, з лазарету повернувся Циганков, який у першому ж матчі відзначився шикарним голом зі штрафного. Словом, прямо зараз Динамо виглядає дуже сильно.

Колосу не позаздриш, але ковалівців так просто не залякати. Підопічні Руслана Костишина після поновлення чемпіонату навіть у поганих фізичних кондиціях виглядали краще за Десну, Зорю і навіть Шахтар – щоправда, в усіх поєдинках дебютант УПЛ програв всуху, але футбол був відверто хорошим. Команда агресивно пресингує, швидко вилітає в контратаки й нав'язує супернику свій стиль гри, але він занадто енерговитратний; все завершується тим, що досвідчені лідери верхньої шістки просто ловлять ковалівців на одній-двох помилках. Саме тому сьогодні навіть нічия буде дивом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда – Яшков

Під питанням: Сидорчук (пошкодження) – Смирний (умови оренди)

Дискваліфіковані: Бєсєдін (Динамо)

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Миколенко – Андрієвський, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Вербіч – Русин

Колос: Волинець – Єфремов, Петров, Гавриш, Ємець – Мілько, Богданов – Ільїн, Морозко, Вільх'яльмссон – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Колосу очки не потрібні, але навряд чи ковалівці задоволені сімома поразками поспіль і нулем голів в останніх трьох матчах – тим паче, що моментів у команди виникає достатньо. Підопічні Руслана Костишина вже давно заслужили на гол, і сьогодні він цілком вірогідний. Взагалі, з Колосом буде дуже непросто. Динамо доведеться багато побігати і відповідально поставитись до завершення атак.

Втім, Динамо у попередніх турах розбивало набагато сильніші колективи, тож буде дуже дивно, якщо Колос не підкориться киянам. Ковалівці протягом сезону кожного разу давали важкий бій підопічним Олексія Михайличенка, але всі матчі програли – вірогідно, сьогодні буде те ж саме.

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