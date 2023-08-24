– Йожефе Йожефовичу, як вам гра Динамо проти Чорноморця?

– Це взагалі пи**ець! Ну як можна так грати? Коли Чорноморець забивав перший м'яч, динамівець просто стояв біля свого штрафного майданчика і дивився, хоча мав не дати вдарити. Третій м'яч одеситів – там взагалі незрозуміло, куди центральний захисник Динамо головою поліз. І таких моментів у киян дуже багато.

Захист Динамо – це прохідний двір.

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– Когось виділити можете у Динамо?

– Тільки Бражка! Я знаю, що за ним стежать скаути зарубіжних клубів і незабаром його куплять. Він має величезний потенціал, він росте, у нього гарний удар і бачення поля. Сидорчук – це не той опорник, який потрібен Динамо.

– Як вам Буяльський?

– Буяльський іноді забиває, але для мене він вільний художник. Але в такому разі Віталій повинен працювати від штрафного до штрафного, вміти відбирати, віддавати та забивати, але він цим не займається!

– Ванат забиває.

– Про Ваната зараз багато говорять, але я дивлюся кожну гру Динамо і можу сказати, що він слабенький футболіст. Якщо у Динамо з'явиться нормальний форвард, то Ванат міцно сяде на лаву.

– Що скажете про Ярмоленка?

– Думали, що Ярмоленко потягне за собою команду, але не виходить. У нього дуже багато обрізок та браку. Поки що він не провідний гравець, – заявив Сабо в коментарі FanDay.

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