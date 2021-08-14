Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, почему Виталий Миколенко не полетел в Италию на спарринг против Интера.

"Думаю, что просто дали отдохнуть. Он играет все матчи. К тому же его что-то беспокоило. Если есть проблемы с организмом, мышечная травма или что-то еще – Мистер говорит, что лучше на день-два сделать паузу.

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Не будешь готов на 100 процентов – можно усугубить. Поэтому он все правильно делает. Если что-то начало беспокоить, надо сделать паузу и тогда полностью готовым вернуться в тренировочный процесс", – сказал Караваев в эфире ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, уже через несколько часов Динамо сыграет товарищеский матч против миланского Интера. Виталия Миколенко неожиданно не было среди тех, кто накануне улетел в Италию. В то же время киевляне не сообщали о каких либо проблемах со здоровьем у своего защитника.

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